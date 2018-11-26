Зонд InSight успешно сел на Марсе

Посадочный аппарат миссии InSight, предназначенный для изучения внутренней структуры Марса, совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты.

Как сообщает N+1, посадка произошла в расчетном месте 26 ноября в 19:53 по Всемирному координированному времени, в область размером 130 на 27 километров на нагорье Элизиум. Два спутника-кубсата Mars Cube One, запущенные вместе с миссией, вели передачу сигнала от посадочной платформы на наземные станции в ходе пролета мимо планеты, тем самым успешно выполнив свою задачу, носившую изначально экспериментальный характер.

Старт миссии InSight состоялся 5 мая. Ее основной задачей является исследование внутреннего строения Марса и геологических процессов, идущих в его недрах. Научная нагрузка станции состоит из нескольких приборов, двух камер, датчика погоды и уголкового отражателя. Два основных инструмента миссии будут работать рядом с посадочной платформой, куда их поместит 2,4-метровая роботизированная рука. Это сейсмометр SEIS, который будет измерять тектоническую активность планеты, а также регистрировать падения метеоритов, и электромеханический бур HP3, способный создать в марсианском грунте скважину глубиной пять метров, в которую будет помещена лента, на каждых десяти сантиметрах которой расположены температурные датчики для измерения тепловых потоков в марсианском грунте и косвенной оценки состава грунта.