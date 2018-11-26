Рада согласовала введение военного положения на Украине

Верховная Рада Украины утвердила указ президента о введении военного положения в стране.

Оно будет действовать с 28 ноября 30 дней, то есть не помешает выборной президентской кампании. Выборы президента состоятся 31 марта. Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение будет введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива, сообщает телеканал «112 Украина».

Как поясняет УНН, документом предусматривается введение особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Генштабу ВСУ поручено срочно организовать противовоздушную оборону Украины, внести на рассмотрение СНБО предложения о привлечении других военных и правоохранительных органов. Также Генштабу нужно «предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах». МВД и СБУ должны принять безотлагательные меры по охране общественного порядка. Кроме того, СБУ должна усилить контрразведывательный, антитеррористический и контрдиверсионный режимы, информационной безопасности.

Порошенко ранее заявлял, что введение военного положения не означает, что Украина будет проводить наступательные действия: «Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан».



Военное положение вводится после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября российские пограничники задержали три украинских судна и их экипажи. В ходе конфликта российская сторона применила оружие, в результате трое украинских военных были ранены. Россия возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы. Украина возбудила дело по статье о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также по статье о покушении на преступление.