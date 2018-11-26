Совбез ООН заблокировал рассмотрение вопроса РФ о конфликте в Керченском проливе

Совет безопасности ООН на экстренном заседании заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском проливе, где были задержаны украинские корабли.
Заседание транслирует видеоагентство Ruptly. Москва запросила срочное заседание Совбеза «в связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ним событиями». Росия просила провести заседание по пункту «Поддержание международного мира и безопасности».Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Пограничники задержали три украинских корабля: катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. Москва и Киев обвинили друг друга в провокации. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения, его предстоит утвердить Раде.