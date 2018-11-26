Генштаб Украины опубликовал запись переговоров российского военного руководства с морскими пограничниками

Запись опубликована на странице Генштаба на YouTube. Из разговора на ней следует, что российские силы специально пошли на таран украинских кораблей, а ход событий контролировался российским руководством. На всех записях переговоры ведут мужчины. Из записи следует, что команду идти на таран буксира «Яни Капу» отдало руководство погранслужбы ФСБ РФ. На одной из следующих записей, говорится о том, что украинские моряки тонут.
Кроме того, российские военные обсуждают, что их спецоперация проходит под кураторством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. «Медведев уже в такой панике орет», — говорят люди на записи.
25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля: катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. Инцидент сопровождался стрельбой. Москва и Киев обвинили друг друга в провокации. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения, его предстоит утвердить Раде.