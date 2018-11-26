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Роскомнадзор возбудил дело против Google

26.11.2018

Роскомнадзор составил в отношении Google протокол об административном правонарушении за неподключение к реестру запрещенных сайтов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено 26 ноября.

«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что российское правительство решило ужесточить наказания за нарушение законодательства техническими компаниями.

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