Роскомнадзор возбудил дело против Google

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено 26 ноября.
«По российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов. Ранее в результате контрольных мероприятий Роскомнадзор установил, что компания Google, LLC не подключена к федеральной государственной информационной системе», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 13.40 КоАП РФ (Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы). Для юридических лиц предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что российское правительство решило ужесточить наказания за нарушение законодательства техническими компаниями.