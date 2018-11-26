В Кремле прокомментировали инцидент в Керченском проливе

Его слова передает «Интерфакс».
«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — заявил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что министерство иностранных дел России готовит заявление относительно инцидента в Азовском море.
25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля: катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. Инцидент сопровождался стрельбой. Команда кораблей была захвачена российским спецназом. Москва и Киев обвинили друг друга в провокации.