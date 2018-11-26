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В Кремле прокомментировали инцидент в Керченском проливе

26.11.2018

Инцидент в Азовском море является «опасной провокацией», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова передает «Интерфакс».

«Вопрос будет рассматриваться в Совбезе по инициативе России. Речь идет об очень опасной провокации, конечно, она требует особого внимания, особого разбирательства», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что министерство иностранных дел России готовит заявление относительно инцидента в Азовском море.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля: катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. Инцидент сопровождался стрельбой. Команда кораблей была захвачена российским спецназом. Москва и Киев обвинили друг друга в провокации.

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