Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонных переговоров договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за конфликта в Керченском проливе.Как сообщает пресс-служба главы Украины, Порошенко призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей. Столтенберг в свою очередь выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвал Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в акватории Азовского и Черного морей.