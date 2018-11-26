Суд отменил арест Хаски по статье о мелком хулиганстве

Первомайский районный суд города Краснодар отменил решение об аресте на 12 суток рэпера Хаски (Дмитрия Кузенцова) за мелкое хулиганство.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат музыканта Алексей Аванесян.



«Суд только что удовлетворил заявление защитников репера Хаски (Дмитрия Кузнецова) и прекратил исполнение наказания в виде административного ареста на 12 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению. Едем в спецприемник за Дмитрием», — написал адвокат.

Рэпер был задержан 21 ноября после того, как решил прочитать свои песни на улице из-за отмены концертной площадки выступления Хаски. Музыкант залез на автомобиль и начал исполнять свою песню толпе. Первомайский районный суд арестовал Хаски на 12 суток по протоколу о хулиганстве. Также за отказ пройти медосвидетельствование ему назначили дополнительные трое суток ареста.