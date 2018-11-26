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РФ резко увеличит штрафы за нарушение законов для технологических компаний

26.11.2018

Российские власти намерены увеличить размеры штрафов для технологических компаний, в частности поисковых систем, мессенджеров и новостных агрегаторов.

Таким образом Россия хочет мотивировать крупные компании вроде Facebook и Google исполнять требования законодательства страны, пишет Reuters. Агентство ссылается на три источника, среди которых сотрудники российской и иностранной интернет-компаний, а также источник в отраслевой ассоциации.

Предложение заключается во внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволят облагать компании штрафом в размере 1% от их годовой выручки в России. При этом размер штрафа будет составлять не менее 1,5 млн руб., даже если компания ничего на заработала в стране. Наказание последует за неоднократное неисполнение положений закона об информации.

Над разработкой поправок работают администрация президента и Роскомнадзор, пишет Reuters. В ноябре из Кремля был отправлен проект представителям нескольких российских и иностранных интернет-компаний с целью получения отзывов на предлагаемые изменения.

В последние годы Россия приняла ряд законов, ужесточающих регулирование интернета, однако многие крупные технологические компании, среди которых Facebook и Google, по-прежнему не соблюдают их. Сейчас российские власти могут наказать за это штрафом, размер которого не превышает нескольких сотен тысяч рублей, или блокировкой на территории страны.

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