Умер великий кинорежиссер Бернандо Бертолуччи

О смерти режиссера сообщают итальянские СМИ, в частности, газета La Repubblica, которая назвала его «последним великим маэстро».Бертолуччи родился 16 марта 1940 года. В конце 1960-х снял два любительских фильма — «Канатную дорогу» и «Смерть свиньи». В 1962-м он снял свой первый игровой фильм «Костлявая смерть». Известность режиссеру принесли фильмы «Конформист» и «Последнее танго в Париже». За «Танго» Бертолуччи был номинирован на премию «Оскар» как лучший режиссер. В 1988 году Бертолуччи получил два «Оскара» за ленту «Последний император» в номинациях «Лучший режиссер» и «Лучший адаптированный сценарий». В 2011 году он получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в киноискусство.Всего Бертолуччи снял более 20 картин, в кино он выступал не только в качестве режиссера, но и как сценарист, монтажер, актер, продюсер.У Бертолуччи снимались такие актеры как Роберт Де Ниро, Жерар Депардье, Лив Тайлер, Дональд Сазерленд, Берт Ланкастер.