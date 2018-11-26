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Киев призвал ЕС к новым антироссийским санкциям

26.11.2018

Посол Украины при Европейском союзе Николай Точицкий призвал ввести новые санкции против России в связи с конфликтом в Керченском проливе.

«Мы призываем ЕС решительно отреагировать на вызывающее использование военной силы Россией в Азовском море. Что еще должна сделать Россия, чтобы спровоцировать решительный ответ со стороны международного сообщества? Нам нужны новые санкции против России. Мы должны остановить войну Кремля против Украины», — написал он в Twitter.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля: катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие из Одессы в Мариуполь. 

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