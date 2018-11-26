С долгосрочных вкладов в банках РФ вывели $4,5 млрд в октябре

Клиенты отечественных банков в октябре резко нарастили долю коротких валютных вкладов со сроком до года в ущерб длинным.

Об этом пишет РБК. Доля валютных вкладов сроком от месяца до года на 1 ноября 2018 года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней. Подобное произошло впервые за 2,5 года. В начале октября доля вкладов до года составляла 24,1%.

В денежном выражении вклады сроком до года за месяц увеличились почти на 28% — с 1,04 трлн руб. до 1,33 трлн руб., а с начала года — в полтора раза. Общая сумма валютных депозитов физических лиц сроком больше месяца за октябрь осталась прежней — 4,3 трлн руб. Объем долгосрочных вкладов уменьшился с 3,27 трлн руб. до 2,99 трлн руб., пишет РБК. Объем краткосрочных вкладов и вкладов до востребования вырос до 1,37 млрд руб.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о пополнении бюджета за счет невостребованных вкладов. Это может принести в казну до 1,4 трлн руб.