С долгосрочных вкладов в банках РФ вывели $4,5 млрд в октябре

Клиенты отечественных банков в октябре резко нарастили долю коротких валютных вкладов со сроком до года в ущерб длинным.
Об этом пишет РБК. Доля валютных вкладов сроком от месяца до года на 1 ноября 2018 года превысила 30% от общей суммы валютных вкладов без учета вкладов до востребования и депозитов сроком до 30 дней. Подобное произошло впервые за 2,5 года. В начале октября доля вкладов до года составляла 24,1%.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о пополнении бюджета за счет невостребованных вкладов. Это может принести в казну до 1,4 трлн руб.