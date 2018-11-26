Адвокат по делу о границе Ингушетии и Чечни заявил об угрозах

Адвокату Рамилю Ахметгалиеву поступили анонимные угрозы в связи с заседанием Конституционного суда России о соглашении Ингушетии и Чечни.

Как сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, сегодня ночью неизвестный через мессенджер порекомендовал адвокату не ехать в Санкт-Петербург, а то «еще заболеете и температура поднимется». При этом в сообщении упомянуты сведения личного характера — о членах семьи и месте проживания.

Ахметгалиев сообщил об этом в Федеральную палату адвокатов и Секретариат Конституционного суда РФ. Адвокат в процессе, который состоится 27 ноября, представляет интересы Всемирного конгресса ингушского народа. Он связывает угрозы со своей профессиональной деятельностью.

Всемирный конгресс ингушского народа 14 ноября обратился в Конституционный суд России для участия в рассмотрении жалобы о земельном споре Ингушетии и Чечни. Конституционный суда Ингушетии уже признал несоответствующим основному закону республики Закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», так как он не рассматривался на референдуме. Глава Ингушетия Юнус-Бек Евкуров обратился по этому вопросу в Конституционный суд России.