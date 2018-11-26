Депутат Рады и журналист Мустафа Найем о введении военного положения

Все сучество этой войны в том, что никогда до конца непонятно, где реальность, а где игра. Где «торговля на крови», а где мы даром отдаем врагу наши заводы, шахты и комбинаты. Где Виктор Медведчук представитель Украины, а где он же — кум президента страны-агрессора дома в гостях у президента Украины. Где вообще на самом деле воюют, а где — договорняк. И, наконец, где на нас действительно напали, а где, пользуясь случаем, банально откладывают выборы.

Но независимо от того, как это выглядит, ты точно знаешь, что война-то само по себе идёт, уже четвёртый год, настоящая — ты сам видел; и где-то там, на фронте, в окопах уже который месяц сидит обычный парень, физически защищая собой наши границы. А где-то здесь, на мирной территории его ждут мать, жена и ребенок. А ты в какой-то очень конкретный момент должен сделать выбор: нажать эту чертову зеленую кнопочку и поддержать этого парняя или продолжить копаться в своих сомнениях.

NT

В документе ( о введении военного положения —.) президент должен указать ОБОСНОВАНИЕ необходимости введения военного положения, ГРАНИЦЫ территории, на которой оно вводится, а также СРОК его введения. Помимо этого, в документе должен быть указан исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод граждан, которые временно будут ограничены.

Внеочередное заседание должно состояться уже сегодня, в 16-00. Кнопочки будем жать в закрытом режиме.