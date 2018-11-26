Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по финансовым нарушениям

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ГК «Роскосмос» рекордсменом по масштабам финансовых нарушений.

По словам Кудрина, в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок, завышаются цены. В 2017 году ведомство выявило 151 факт нарушений в работе «Роскосмоса» на общую сумму 785,5 млрд руб., передает ТАСС.

«Данные, приведенные главой Счетной палаты, нам известны, они касаются периода проверки 2017 года. Результаты работы новой администрации «Роскосмоса» за вторую половину 2018 года будут обнародованы в конце текущего года», - отметили в госкорпорации. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уже попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.