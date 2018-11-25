Россия перекрыла Крымский мост баржами и пригнала боевые самолеты и вертолеты

Для патрулирования подняты несколько боевых самолетов, которые базируются на полуострове, сообщает «Интерфакс». На странице ВМС Украины в Facebook говорится, что Россия направила два ударных вертолета Ка-52 для сопровождения украинских кораблей. В ФСБ, в свою очередь, сообщили, что Украина направила два бронированных артиллерийских корабля в качестве подкрепления к трем судам, которые движутся в Керченский пролив.
Ранее ВМС Украины заявили, что российский пограничный корабль протаранил украинский буксир и повредил двигатель и обшивку. В ФСБ утверждают, что три украинских судна незаконно вошли в территориальные воды РФ.