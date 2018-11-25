Жена телеведущего Брилева отрицает информацию о наличии у нее британского подданства

Жена телеведущего Сергея Брилева Ирина отрицает информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о покупке недвижимости в Великобритании и о получении британского подданства.

Об этом она заявила телеканалу «Дождь». По словам жены телеведущего, документы, копии которых были представлены расследовании ФБК, существуют с тех пор, как они с мужем работали в Великобритании.

«Дождь» отправил стрингера Полину Черкаеву по адресу предполагаемой лондонской квартиры Брилевых. Журналистка сообщила, что один из соседей узнал Сергея Брилева, и пообещала прислать снятый видеоматериал. Но позже передумала, сказав, что встретила на месте съемки Брилевых, и они заплатили ей £250 — в 2,5 раза больше, чем на телеканале.

В расследовании ФБК утверждалось, что Брилевы есть в списке избирателей лондонского района Ноттинг-Хилл. По британским законам, голосовать могут только подданные королевства или постоянно проживающие граждане стран ЕС и британского Содружества. Также в ФБК сообщили, что Ирина Брилева является собственником квартиры в Лондоне, купленной за £700 тыс.