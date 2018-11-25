Лидеры стран ЕС одобрили соглашение с Великобританией по Brexit

Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на председателя Европейского совета Дональда Туска. Главы 27 государств одобрили документ после примерно часового обсуждения. Теперь соглашение должен одобрить британский парламент.

Текст соглашения был подготовлен в середине ноября. 14 ноября его одобрило правительство Великобритании. На следующий день после этого двое министров, в том числе глава направления по Brexit Доминик Рааб, ушли в отставку в знак протеста против условий выхода страны из ЕС, которые предлагаются в соглашении.