ФСБ сообщает о пересечении границы РФ тремя кораблями ВМС Украины

ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех военных кораблей ВМС Украины в территориальные воды России.

Об этом передает «Интерфакс». По данным ФСБ, суда зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозаписи кораблей, которые якобы нарушают российскую границу.

«До настоящего времени заявки установленным порядком не поданы, в график прохода корабли не включены. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей», — говорится в сообщении пограничного управления ФСБ России по республике Крым.

При этом ВМС Украины обвинили российских пограничников в провокации и агрессивных действиях. Там сообщили, что три украинских корабля осуществляли плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем заранее проинформировали. Однако российские пограничные корабли «осуществили откровенно агрессивные действия». В частности, один из них протаранил украинский буксир, повредил главный двигатель, обшивку и заграждение. ВМС Украины обвинили РФ в нарушении международного права.