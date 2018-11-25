ФСБ сообщает о пересечении границы РФ тремя кораблями ВМС Украины

ФСБ сообщила о незаконном вхождении трех военных кораблей ВМС Украины в территориальные воды России.
Об этом передает «Интерфакс». По данным ФСБ, суда зашли во временно закрытую акваторию территориального моря России и движутся к Керченскому проливу. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозаписи кораблей, которые якобы нарушают российскую границу.
При этом ВМС Украины обвинили российских пограничников в провокации и агрессивных действиях. Там сообщили, что три украинских корабля осуществляли плановый переход из порта Одессы в Мариуполь, о чем заранее проинформировали. Однако российские пограничные корабли «осуществили откровенно агрессивные действия». В частности, один из них протаранил украинский буксир, повредил главный двигатель, обшивку и заграждение. ВМС Украины обвинили РФ в нарушении международного права.