Шейх эмирата Дубая оплатил жительнице Тамбовской области лечение матери

Об этом говорится на сайте администрации региона. По информации «МК», счет составил около 15 млн руб.
Попова умерла на этой неделе после длительного лечения в отделении интенсивной терапии. Имя ее дочери не называется. После смерти матери она обратилась к губернатору Тамбовской области Александру Никитину в социальных сетях. В сообщении на сайте администрации говорится, что глава региона «сразу откликнулся» и поручил оказать помощь. При этом расходы на лечение, транспортировку тела и авиабилеты для членов семьи взял на себя правитель эмирата Дубая.
Ранее «МК» писал, что мать 34-летней жительницы Тамбовской области попала в больницу ОАЭ, куда семья приехала на отдых. Пациентку отказались принять почти все местные клиники и она оказалась на лечении «в одном из самых дорогих госпиталей Дубая». Счет за лечение составил 15 млн руб., без его оплаты дочь погибшей не могла покинуть страну и вывезти тело матери. Таких денег у женщины не оказалось, и в связи с этим она подала личное прошение эмиру Дубая.