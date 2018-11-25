Глава КС Ингушетии отказался проверять соглашения о границе с Чечней

Глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался выступать на заседании по проверке соглашения о новой границе между Ингушетией и Чечней.

Об этом он написал в обращении к зампреду КС РФ Сергею Маврину. Гагиев напомнил, что 30 октября КС республики признал соглашение о новой границе не соответствующим Конституции Ингушетии. Исполнение этого постановления является обязательным для всех органов власти и не может быть пересмотрено иным судом, отметил Гагиев. Судья подчеркнул, что подписанный закон «относится к компетенции» КС Ингушетии.

По словам Гагаева, запрос о проверке документа главы республики Юнус-Бек Евкурова «представляет собой завуалированную форму обжалования» решения КС Ингушетии. «При таких обстоятельствах участие в заседании Конституционного суда России по данному делу считаю невозможным», — написал Гагиев.

Проверка соглашения назначена на 27 ноября. В сентябре главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о новой границе между республиками. Оно вызвало массовые митинги в Магасе, так как соседней республике передавались территории, которые до этого считались ингушскими. 4 октября Кадыров и Евкуров подписали закон о границе, ратифицированный местными парламентами, однако позже КС Ингушетии признал документ противоречащимКонституции республики. Евкуров заявил, что вопрос о легитимности договора должен решить Конституционный суд РФ.