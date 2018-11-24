Полиция сорвала концерт группы IC3PEAK в Казани

Об этом сообщает «Медуза». Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал, что силовики обзванивали городские площадки, рекомендуя не проводить концерт IC3PEAK. Мероприятие изначально должно было пройти в клубе Jam Bar, но туда, по словам музыкантов, позвонили из местного исполкома и запретили его проводить. Концерт перенесли на другую площадку — на «Фабрике Алафузова», однако приехали представители исполкома в сопровождении сотрудников ФСБ и Министерства внутренних дел и потребовали отменить концерт.
Ранее под угрозой срыва был концерт группы в Нижнем Новгороде. Два клуба отказали в проведении мероприятия. В итоге выступление группы состоялось в лофте, слушателей на него собирали через рассылку личных сообщений людям, купившим билет. IC3PEAK заявили, что намерены продолжать тур. «Медуза» отмечает, что проблемы с площадками у группы начались после того, как они стали петь о политике и о протестных митингах.