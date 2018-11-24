Close

Полиция сорвала концерт группы IC3PEAK в Казани

24.11.2018

Полиция приехала на концерт группы IC3PEAK в казанский клуб «Нора» и сорвала концерт, заставив владельца площадки отключить электричество.

Об этом сообщает «Медуза». Менеджер группы Олег Митрофанов рассказал, что силовики обзванивали городские площадки, рекомендуя не проводить концерт IC3PEAK. Мероприятие изначально должно было пройти в клубе Jam Bar, но туда, по словам музыкантов, позвонили из местного исполкома и запретили его проводить. Концерт перенесли на другую площадку — на «Фабрике Алафузова», однако приехали представители исполкома в сопровождении сотрудников ФСБ и Министерства внутренних дел и потребовали отменить концерт.

Ранее под угрозой срыва был концерт группы в Нижнем Новгороде. Два клуба отказали в проведении мероприятия. В итоге выступление группы состоялось в лофте, слушателей на него собирали через рассылку личных сообщений людям, купившим билет. IC3PEAK заявили, что намерены продолжать тур. «Медуза» отмечает, что проблемы с площадками у группы начались после того, как они стали петь о политике и о протестных митингах.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.