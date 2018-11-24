Путин внес в Думу законопроект о либерализации наказания за мошенничество

Президент России Владимир Путин внес в Думу законопроект, который позволяет снять уголовную ответственность с обвиняемого в некрупном мошенничестве в первый раз, если он возместил ущерб потерпевшему.

Соответствующий документ опубликован на сайте парламента. Поправки распространяются на статьи о нарушении авторских и патентных прав. Кроме того, Путин предложил освобождать от уголовной ответственности за невыплату зарплат и пенсий, если долг возмещен в течение двух месяцев после возбуждения дела. Также в законопроекте предлагается запретить необоснованно изымать электронные носители при расследования преступлений в сфере предпринимательства, если это может «привести к приостановлению законной деятельности» бизнесменов. Путин предложил запретить арест подозреваемых в превышении полномочий в сфере предпринимательства и необоснованные следственные меры при расследовании таких дел.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения нужны для улучшения делового климата и создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.