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В Московской области построят более 200 платных дорог

24.11.2018

Власти Подмосковья в ближайшие пять лет хотят построить более 200 новых развязок, автодорог и путепроводов. 

Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Некоторые дороги будут построены на частные средства. Концепцию стратегии транспортного развития региона в 2019–2023 годах представил зампред правительства Московской области Игорь Тресков. В ней идет речь о 235 объектах, работы по 87 уже ведутся.

В первую очередь планируется построить развязки Волоколамского и Ильинского шоссе, объезд Сергиева Посада и Электроуглей. Также планируется возвести развязки рядом с жилищными комплексами в Красногорске, Мытищах, Домодедово и других городах.

Стоимость проезда по трассе Виноградово — Тарасовка составит 160 руб. Инвестиции на строительство дорог составляют примерно 48 млрд руб.

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