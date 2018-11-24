Ищенко не зарегистрировали на выборы губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию кандидатов в губернаторы региона. Избирком отказал в участии в выборах кандидату от КПРФ Андрею Ищенко.

Об этом сообщает «Интерфакс». Комиссия зарегистрировала пять из 11 человек, которые подавали документы. Помимо Ищенко, регистрацию также не прошли представитель партии «Зеленые» Олег Митволь, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Виктор Старицын и самовыдвиженец Александр Коваленко.

В выборах 16 декабря будут участвовать действующий врио губернатора Олег Кожемяко, кандидат от «Партии роста» Алексей Тимченко, представитель «Патриотов России» Игорь Степаненко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко и депутат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.

Ищенко на предыдущих выборах губернатора лидировал практически до завершения подсчета голосов, однако в конце концов его обошел Андрей Тарасенко. По мнению экспертов, это произошло в результате фальсификаций. В итоге результаты второго тура выборов были отменены.

