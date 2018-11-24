Ищенко не зарегистрировали на выборы губернатора Приморья

Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию кандидатов в губернаторы региона. Избирком отказал в участии в выборах кандидату от КПРФ Андрею Ищенко.
Об этом сообщает «Интерфакс». Комиссия зарегистрировала пять из 11 человек, которые подавали документы. Помимо Ищенко, регистрацию также не прошли представитель партии «Зеленые» Олег Митволь, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Виктор Старицын и самовыдвиженец Александр Коваленко.
Ищенко на предыдущих выборах губернатора лидировал практически до завершения подсчета голосов, однако в конце концов его обошел Андрей Тарасенко. По мнению экспертов, это произошло в результате фальсификаций. В итоге результаты второго тура выборов были отменены.