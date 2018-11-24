WSJ: Страны ОПЕК для сдерживания цен откажутся от избыточной добычи нефти

Страны ОПЕК могут вернуться к целевым показателям добычи нефти, чтобы не допустить резкого роста цен и сбалансировать перенасыщение рынка.
Об этом пишет The Wall Street Journal. По словам собеседника издания, сокращение нефтедобычи будет крупным, но не очевидным. Страны-члены ОПЕК хотят вернуться к целевым уровням по нефтедобыче, установленным в 2016 году. Эр-Рияд откажется от избыточной добычи.
В мае правительство Эр-Рияда сообщило о планах увеличить производство нефти, которое было ограничено в рамках сделки стран ОПЕК и еще нескольких стран. Тогда страны-производители согласились сократить производство нефти в мире на 2%, чтобы добиться роста цен.