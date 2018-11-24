WSJ: Страны ОПЕК для сдерживания цен откажутся от избыточной добычи нефти

Страны ОПЕК могут вернуться к целевым показателям добычи нефти, чтобы не допустить резкого роста цен и сбалансировать перенасыщение рынка.

Об этом пишет The Wall Street Journal. По словам собеседника издания, сокращение нефтедобычи будет крупным, но не очевидным. Страны-члены ОПЕК хотят вернуться к целевым уровням по нефтедобыче, установленным в 2016 году. Эр-Рияд откажется от избыточной добычи.

В настоящее время Саудовская Аравия повышает нефтедобычу примерно на 1 млн баррелей в день. WSJ пишет, что возврат к квотам двухлетней давности будет означать откат производства. Формально квоты добычи останутся на прежнем уровне, а сокращение будет иметь дискретный характер. По данным издания, такой сценарий устроит как США, поскольку цены на нефть сбалансируются, так и Россию, так как в Москве не стремятся к новому сокращению.

В мае правительство Эр-Рияда сообщило о планах увеличить производство нефти, которое было ограничено в рамках сделки стран ОПЕК и еще нескольких стран. Тогда страны-производители согласились сократить производство нефти в мире на 2%, чтобы добиться роста цен.