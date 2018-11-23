Родственники жертв крушения «Боинга» под Донецком подали в суд на Россию

Родственники 55 человек, погибших при крушении малайзийского «Боинга» под Донецком, подали иск к России в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Вещательная Ассоциация Нидерландов. Истцы утверждают, что Россия сбила самолет «Малайзийских авиалиний», а в дальнейшем помешала расследованию катастрофы.

Адвокат Вейру Мева заявил, что, по мнению родственников погибших, российские власти не передали Совместной следственной группе важную информацию о крушении. Также РФ предоставила факты, которые не подтвердились. Пока не известно, требуют ли истцы компенсацию.

Международная следственная группа представила в мае доклад о крушении самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года. Следователи заявили, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, доставили с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском.