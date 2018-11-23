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Электоральный рейтинг Путина вернулся на уровень до присоединения Крыма

23.11.2018

Электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина за последние полгода вернулся к уровню начала февраля 2014 года — до присоединения Крыма.

Такие данные приводятся в исследовании фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно ему, в мае 2018 года за действующего президента готовы были проголосовать 64% россиян, в июне этот показатель составил 56%, в сентябре — 46%, а в ноябре — 45%. Последний раз на таком низком уровне рейтинг Путина находился в феврале 2014 года.

​Следующим после Владимира Путина по уровню популярности идет бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин: за него сейчас готовы проголосовать 10% опрошенных россиян. Следом идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 9%. По 1% получили лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.

Опрос ФОМ проводился 17–​18 ноября в 73 российских субъектах. В нем приняли участие 3 тыс. человек.



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