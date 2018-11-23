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Якунин подал в суд на редакцию и журналистов «Новой газеты»

23.11.2018

Экс-глава РЖД Владимир Якунин подал к «Новой газете» иск о защите чести и деловой репутации. 

Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя истца Григория Левченко.

«Согласно заключению юристов, в двух статьях «Новой газеты» содержатся сведения, которые не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер», — заявил Левченко.

Якунин требуют удалить недостоверные, по его мнению, сведения и опубликовать опровержение. По словам Левченко, в суд бывший руководитель РЖД обратился после того, как редакция самостоятельно не опубликовала опровержение в течение месяца. Если суд удовлетворит иск, деньги перечислят на «поддержку профессиональной журналистики» и благотворительные проекты по защите детей. Помимо компенсации в 2 млн руб. от издания, экс-глава РЖД требует компенсации от журналистов «Новой». Андрей Сухотин и Ирек Муртазин, согласно иску, должны выплатить 1 и 2 млн руб. соответственно. Главный редактор «Новой газеты» сказал РБК, что ему о подаче иска ничего неизвестно.

Ранее Левченко заявлял, что Якунин собирается подать в суд на «Новую», если она не извинится за материал «Особо важное убийство» и не удалит его. В публикации речь шла о мотивах убийства в Подмосковье следователя Евгении Шишкиной. Одной из причин издание называло версию о расследовании коррупции при продаже билетов на поезда РЖД. В публикации говорилось о возможной связи между семьей Якуниных и продажей электронных билетов на партнерских сайтах РЖД.

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