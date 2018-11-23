Верховный суд РФ зарегистрировал жалобы пользователей Telegram на отказ в принятии иска против ФСБ

Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В марте этого года пользователи мессенджера обратились с административными исками к ФСБ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки. Мещанский суд отказал в принятии коллективного иска, сославшись на то, что этот вопрос якобы никак не затрагивает права и законные интересы истцов. С районным судом позже согласился Мосгорсуд, после чего пользователи обратились в Верховный суд РФ. В случае отказа в принятии иска группа истцов обещает обратиться в Европейский суд по правам человека.
ЕСПЧ уже принял и зарегистрировал аналогичные жалобы ведущих каналов в Telegram журналистов Александра Плющева и Олега Кашина.