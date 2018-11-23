Бывший вице-губернатор Челябинской области арестован заочно

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Уфимцев проходит по делу о незаконном строительстве элитного коттеджного поселка на берегу памятника природа озера Увильды.

В отношении чиновника возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Сейчас Александр Уфимцев находится за рубежом, он объявлен в международный розыск. «Интерфакс» также сообщает со ссылкой на информированный источник о том, что бывший чиновник стал еще одним подозреваемым в причастности к махинациями с землей в охранной зоне памятника природы озера Увильды, где несколько лет назад был построен элитный поселок из десяти коттеджей.

В мае 2018 года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего директора областного государственного учреждения «Особо охраняемые территории Челябинской области» Илье Пруцких, помогавшего оформить разрешительные документы на незаконное строительство коттеджного поселка. В июле был арестован Андрей Григорьев, руководивший управлением культуры администрации Челябинска. В феврале 2018 года было предъявлено обвинение о превышение должностных полномочий главе Аргаяшского района Исрафилю Валишину, который выдал разрешения на строительство объектов капитального строительства в лесах водоохраной зоны озера Увильды.