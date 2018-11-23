«Вагнеровцев» планировали отправить в Ливию

Российские наемники из частной военной компании Вагнера после участия в боевых действиях на востоке Украины и в Сирии с начала 2018 года выполняют задачи в Судане, Центральноафриканской республике, а в ближайшее время могут отправиться и в Ливию. Об этом Русской службе «Би-би-си» рассказал боец ЧВК, вернувшийся недавно из командировки в Сирию.
По его словам, «несколько недель назад людей начали собирать для командировки в Ливию, но потом дали команду «отбой» и сказали пока никуда не ехать, а ждать дальнейших указаний».