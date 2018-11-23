Бывший губернатор Владимирской области стала аудитором Счетной палаты

Совет Федерации назначил аудитором Счетной палаты экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову.

По словам первого заместителя председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Иванова, кандидатура Орловой отвечает необходимым требованиям. Она окончила Уссурийский государственный университет, имеет степень кандидата экономических наук.

«Светлана Орлова была и зампредом комитета Совфеда по бюджету, она хорошо знает, как работает и с какими проблемами сталкивается исполнительная власть на местах», — прокомментировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter.

Ранее Орлова была губернатором Владимирской области, но в сентябре проиграла выборы кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину. Он набрал 57,03% голосов против 37,46% у Орловой.

