Оюб Титиев стал лауреатом премии «За права человека и верховенство права»

Руководителю грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву присуждена франко-германская премия «За права человека и верховенство права».

«В то время, как мы отмечаем в этом году 70-летие Всеобщей декларации прав человека, Франция и Германия признают вклад 15-ти деятелей, мужественно отстаивающих права человека повсюду в мире. Наши две страны, награждая этих лауреатов, отмечают выдающийся вклад правозащитников, деятельность которых слишком часто не получает признания и сталкивается с препятствиями, а также выражают благодарность и признательность всем тем, кто прилагает повседневные усилия для того, чтобы данная декларация соблюдалась не только на бумаге», — цитирует «Мемориал» заявление министерств иностранных дел Франции и Германии, которые учредили премию в 2016 году.

Премия вручается каждый людям, внесшим выдающийся вклад в защиту и продвижение прав человека и верховенства закона в своей стране и на международном уровне. В этом году лауреатами премии названы также правозащитники из Китая, Таиланда, ЮАР, Камбоджи, Ливана, Венесуэлы и других стран.Титиев с 9 января находится под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Правозащитник свою вину не признает и считает дело против него сфальсифицированным.