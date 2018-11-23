Команда Алексея Навального закрыла YouTube-шоу «Кактус»

YouTube-канал «Навальный Live» закрыл утреннее политическое шоу «Кактус».
Продюсер канала Любовь Соболь объяснила во время одного из выпусков, что решение продиктовано желанием создавать новые проекты. Они должны появиться в эфире на следующей неделе. Канал ищет новый формат утреннего эфира и новые способы выходить на более широкую аудиторию. 23 ноября вышел последний выпуск программы «Кактус».
Всего на «Навальный Live» вышло 420 выпусков «Кактуса». Программа была в эфире канала с момента его открытия в марте 2017 года.
Создатели телеканала объяснили отказ от программы стремлением к переменам и улучшению.