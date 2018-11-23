Close

Команда Алексея Навального закрыла YouTube-шоу «Кактус»

23.11.2018

YouTube-канал «Навальный Live» закрыл утреннее политическое шоу «Кактус». 

Продюсер канала Любовь Соболь объяснила во время одного из выпусков, что решение продиктовано желанием создавать новые проекты. Они должны появиться в эфире на следующей неделе. Канал ищет новый формат утреннего эфира и новые способы выходить на более широкую аудиторию. 23 ноября вышел последний выпуск программы «Кактус».

Всего вышло 420 выпусков программы. «Кактус» был в эфире «Навальный Live» с момента его открытия в марте 2017 года.






Всего на «Навальный Live» вышло 420 выпусков «Кактуса». Программа была в эфире канала с момента его открытия в марте 2017 года.


Создатели телеканала объяснили отказ от программы стремлением к переменам и улучшению.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.