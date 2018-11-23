Браудер призвал власти Канады добиться приостановки членства РФ в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер призвал Канаду помочь добиться приостановки членства России в Интерполе.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBC. Браудер напомнил, что в уставе Интерпола прописана возможность приостанавливать членство в организации стран, которые злоупотребляют своими правами. Основатель фонда Hermitage Capital Management при этом отметил, что эту возможность еще ни разу не применяли. Также он заявил, что Россия добилась розыска через Интерпол сотен невинных людей, в том числе юристов и правозащитников, и не у всех них есть такие же возможности противостоять задержанию, как у него. Браудер отметил, что задачей Интерпола должна быть охрана законности, а не погоня за политическими оппонентами.

Ранее инвестор выступил перед депутатами парламента Канады. Он заявил, что если бы его выдали России из-за запроса страны в Интерпол, то, с высокой долей вероятности, его бы пытали и убили.