В СК установили убийц сбитого в Сирии летчика

Следственный комитет РФ объявил о том, что идентифицировал девятерых граждан Сирии, ответственных за убийства пилота российского бомбардировщика СУ-24М Олега Пешкова, морского пехотинца Александра Позынича, а также за покушение на жизнь штурмана СУ-24М Константина Мурахтина.

Об этом сказано на сайте СК. Этим гражданам Сирии вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества. Обвиняемые объявлены в международный розыск. Их имена не раскрываются.

СК отмечает, что основной объем следственных действий проводился на территории Сирии. Следователи обнаружили районы с позициями членов незаконных вооруженных формирований, с которых велся огонь по летчикам и помещение в одном из населенных пунктов в провинции Латакия, куда боевиками было доставлено тело Пешкова. Следственный комитет продолжает оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и изобличение остальных соучастников посягательств на жизнь российских военнослужащих.

РФ понесла в Сирии первые официально признанные боевые потери 24 ноября 2015 года. Тогда был сбит бомбардировщик Су-24. Командир экипажа Олег Пешков был расстрелян с земли из автоматов, пока спускался на парашюте после катапультирования, однако после 10 часов поиска удалось спасти штурмана самолета Константина Мурахтина. При этом вертолет Ми-8, проводивший поисково-спасательную операцию, был сбит, в результате чего погиб Александр Позынич.