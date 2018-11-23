Фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» объявили в международный розыск

Бывшего гендиректора компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского объявили в международный розыск, сообщила его адвокат Нина Ревякина.

«Постановление о розыске было прописано 31 октября <…> Сегодня оно вступает в законную силу», — цитирует Ревякину ТАСС.

В пятницу Кемеровский областной суд признал обоснованным решение первой инстанции о заочном аресте Вишневского до 25 декабря.

Следственный комитет ранее предъявил Вишневскому обвинении в даче взятки, а суд вынес постановление о его заочном аресте. Бизнесмен, по данным следствия, проживает в Испании. Следствие считает, что он в 2013-2014 годах дал взятку в 7 млн руб. начальнику инспекции госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору строительной компании «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко за незаконные действия и бездействие при реконструкции ТРЦ «Зимняя вишня». 25 марта 2018 года в ТРЦ произошел пожар, погибли 60 человек.