Полиция Великобритании опубликовала новые видео с «Петровым» и «Бошировым»

Британская полиция опубликовала новые видеозаписи, на которых запечатлены подозреваемые в покушении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери в день покушения, 4 марта. На первой записи в 11:48 мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала. На второй они в 11:58 они идут по улице Уилтон, расположенной недалеко от дома Скрипаля. Согласно другому ролику, они в 13:00 находятся на улице Фишертон за несколько часов до отъезда из Солсбери.

В Лондоне считают исполнителями покушения на Скрипалей агнетов военной разведки России Александра Петрова и Руслана Боширова. Группа Bellingcat позже назвала их настоящие имена: Анатолий Чепига и Александр Мишкин.