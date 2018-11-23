Верховный суд допустил изъятие у банкротов единственного жилья

Единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и реализовано с торгов.

Это, как пишет «Интерфакс» следует из решения Верховного суда России по делу Анатолия Фрущака. Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м. от реализации.

Фрущак, задолжавший Андрею Кузнецову 13 млн руб. обратился в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Суд удовлетворил его просьбу и ввел процедуру реализации имущества.

При этом Фрущак ходатайствовал об исключении из конкурсной массы квартиры, поскольку это его единственное жилье. Арбитражный суд Москвы, апелляция и кассация встали на его сторону. Прежде всего, они сослались на позицию Конституционного суда, который подтвердил имущественный иммунитет единственного жилья.

Представители Кузнецова заявили, что суды общей юрисдикции констатировали в действиях должника признаки недобросовестности и злоупотребления. Злоупотребление со стороны должника «носило длящийся характер», так как «за 10 лет ни одной добровольной выплаты так и не было». Представитель должника это отрицал, говоря, что «злоупотребления носят защитный характер», а долг все же погашается.

Коллегия по экономическим спорам ВС отменила акты нижестоящих судов. Обособленный спор был направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции.