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Подрядчики ФСО совершали хищения на работах в Большом Кремлевском дворце

23.11.2018

Руководители компании «БалтСтрой», принадлежавшей Дмитрию Михальченко, и связанные с ними бизнесмены похищали бюджетные средства на стройку и реставрацию объектов госохраны по меньшей мере с 2007 года. Об этом, как пишет РБК, рассказал следствию бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев.

Хищения имели место по меньшей мере на 17 объектах, утверждает Мальцев; заказчиками работ при этом в основном выступали Федеральная служба охраны и Министерство культуры. Среди названных Мальцевым объектов — Грановитая палата Кремля, Большой Кремлевский дворец, Константиновский дворец (Дворец конгрессов) в Стрельне, резиденция «Бочаров Ручей», Московская консерватория им. П.И. Чайковского, театр «Современник» и другие. Хищения происходили путем завышения цен за работы и материалы; для субподрядчиков условием работы был откат «БалтСтрою» в размере до 50% от суммы контракта, утверждает Мальцев.

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