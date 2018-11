Маша Гессен стала лауреатом лейпцигской премии за книгу о тоталитаризме в России

Маша Гессен стала лауреатом престижной лейпцигской премии за книгу «Будущее — это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию», которую не пускают к российским читателям. Награда будет торжественно вручена 20 марта 2019 года.

В Германии книга имеет иное подназвание: «Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее», передает «Радио Свобода» . Обосновывая свое решение, комитет сообщил: «Представленный портрет постсоветского общества заостряет взгляд на возможность эрозии и разрушения наших собственных (европейских) демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися».

Маша Гессен — американская журналистка российского происхождения. Оригинальное название ее книги на английском — The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia. В своем исследовании она приходит к выводу о том, что президент Владимир Путин восстановил советские методы управления, установил контроль над СМИ, возродил однопартийную систему, а также поддержал консервативный национализм. Сочетание этих факторов ведет к возвращению в Россию тоталитаризма, утверждает Гессен.

На этой неделе стало известно, что российская таможня не пропустила книгу, которую заказал адвокат Сергей Голубок. 20 ноября таможня отправила ее на экспертизу, так как еще вВ 2015 году коллегия ЕАЭС приняла решение запретить ввоз «печатных и аудиовизуальных материалов, содержащих информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств — членов союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».