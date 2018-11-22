Хаски арестовали на 12 суток

Судья переквалифицировала протокол с части 2 статьи 20.1 КоАП на часть 1 той же статьи, исключив таким образом состав о неповиновении распоряжению полицейского, передает «Медиазона».
После вынесения решения судья начала рассмотрение второго административного дела — об организации массового пребывания граждан в общественных местах (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). В итоге по этому эпизоду музыканта оправдали, поскольку толпа не препятствовала проезду по Красноармейской улице. Составов по этой статье не найдено, производство прекращено.
Позже мировой судья назначил Хаски трое суток ареста за отказ пройти медицинское освидетельствование (часть 1 статьи 6.9 КоАП), сообщил его адвокат Алексей Аванесян.
21 ноября после того, как его концерт музыканта был отменен из-за предостережения прокуратуры, рэпер вышел из клуба и начал выступление, запрыгнув на автомобиль. Через пару минут Хаски задержали полицейские, возбудив против него три административных дела: о незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах, мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти, и отказе пройти медицинское освидетельствование.
Концерты Хаски срываются после предупреждений прокуратуры: якобы тексты его песен содержат призывы «к совершению суицидальных, насильственных действий, экстремистских проявлений, пропаганды наркотиков». Музыкант ходил на оппозиционные митинги и прославился клипом «Седьмое октября», опубликованным 7 октября 2011 года, в день рождения Владимира Путина.