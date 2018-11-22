Верховный суд РФ разрешил строительство многоэтажки в Кунцево

Верховный суд России подтвердил законность постановления правительства Москвы, которым утверждено строительство 26-этажного многоквартирного жилого дома на улице Ивана Франко в районе Кунцево.

Об этом на своей странице Facebook написал политик Дмитрий Гудков. Таким образом ВС оставил без удовлетворения апелляционную жалобу заявителей. Иск в Верховный суд подавали 43 жителя московского района Кунцево, которые просили признать незаконным решения московских властей о сносе 37 домов без согласия жителей для строительства многоэтажного дома.

«У мэрии есть очень простой выбор. Или сейчас она вмешивается в ситуацию – или завтра Кунцево будет в каждом районе Москвы. И не только потому, что везде придет алчный застройщик – а потому что везде выйдут жители», — написал Гудков.

Местные жители несколько месяцев протестовали против действий застройщика и не пускали во дворы строительную технику. Протесты привели к нескольким задержаниям. Однако 19 ноября нанятый застройщиком ЧОП разогнал протестующих.

