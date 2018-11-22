ФСБ проводит обыски в петербургском миграционном центре в рамках дела о деятельности террористической организации

Сотрудники управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области пришли с обыском в Единый миграционный центр на улице Красного Текстильщика в рамках расследования дела об организации деятельности террористической организации

Об этом пишет «Фонтанка». По информации издания, дело было возбуждено летом 2018 года. Обыски проводят оперативники службы экономической безопасности и защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом. «Фонтанка» также отмечает, что с помощью обыска ФСБ «нашла способ проверить, как соблюдается процедура сдачи экзамена по русскому языку». Оперативникам уже известно, что это требование в центре на Красного Текстильщика не соблюдается, пишет издание.

Согласно российскому законодательству, иностранцы обязаны проходить экзамен для получения разрешения на работу или временное проживание, патента и вида на жительства. Часть экзамена проводится устно.