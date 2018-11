The Insider и Bellingcat рассказали об организаторе попытки госпереворота в Черногории из ГРУ

The Insider и Bellingcat опубликовали расследование, в котором утверждается, что один из организаторов провалившегося государственного переворота в Черногории — сотрудник ГРУ Владимир Моисеев.Моисеев в розыске Интерпола под именем «Владимир Попов», говорится в расследовании . Также там говорится, что Моисеев родился 29 мая 1980 года в деревне Пивкино Курганской области. Он учился в местной деревенской школе, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его, как и все, в звании лейтенанта.Где-то между 2006 и 2009 годом Моисеев перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся к спецназу ГРУ. В 2008 году этот полк принимал активное участие в Российско-Грузинской войне, пишет The Insider. Моисеев под именем Попова регулярно путешествовал по Европе как «фотожурналист» и «агент по морскому страхованию». В основном на Балканы, Кавказ и в Турцию. Он активно вел свою страницу «Вконтакте» под именем Попова, публикуя свои фотографии из разных европейских стран. Страницу Моисеев закрыл в 2017 году.В 2014 году Моисеев прилетел в Молдавию, которая в тот момент готовилась подписать договор о Евроассоциации. Местная пресса сообщала, что тогда «Поповым» заинтересовались спецслужбы, так как он приезжал в Гагаузию, чтобы встретиться с активистами, выступающими против ЕС. По данным местных спецслужб, сотрудники ГРУ планировали организовать волнения в Молдавии по украинскому сценарию, опираясь на местные военизированные формирования, прошедшие подготовку в Ростове. Двое россиян были на этом основании экстрадированы из страны.The Insider пишет, что по перелетам видно, что «Попов» часто бывал в Болгарии, при этом СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что телефоны с шифрованной связью, которыми пользовались черногорские заговорщики, были приобретены именно в Болгарии. В октябре 2016 года «Попов» отправился в Сербию, где в тот момент, согласно данным следствия, происходила подготовка неудавшегося переворота. Именно тогда местным спецслужбам удалось сфотографировать его во время разговора с коллегой из ГРУ Эдуардом Шишмаковым, о котором The Insider и Bellingcat также писали.17 октября 2016 года, в день парламентских выборов в Черногории, две дюжины заговорщиков, часть из которых была из Сербии, должны были попасть на территорию парламента под видом полицейских, инсценировать нападение на собравшихся там мирных демонстрантов и под этим предлогом захватить парламент и арестовать, по другой версии — убить, премьер-министра. Планировалось, что после этого власть перейдет к антинатовскому «Демократическому фронту». Однако черногорские власти арестовали основную часть заговорщиков. Позже Сербия арестовала трех граждан России, у которых – согласно данным местного МВД — была обнаружена поддельная форма черногорских полицейских. Россияне были экстрадированы на родину после визита в Белград секретаря Совбеза России Николая Патрушева.