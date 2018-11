Вице-президент Facebook сознался в найме критиков Сороса

Вице-президент Facebook по коммуникациям Эллиот Шрейдж признал, что нанял пиар-компанию Definers Public Affairs для размещения критических публикаций о филантропе Джордже Соросе.

Внутренний документ для сотрудников с признанием Шрейджа опубликовал TechCrunch.

Facebook нанял пиарщиков в 2017 году. «Как и многим компаниям, нам нужно было расширить охват. Мы также столкнулись с растущим давлением со стороны конкурентов в технологических, телекоммуникационных и медиа-компаний, которые хотят, чтобы правительство регулировало нас», — написал в документе Шрейдж.Definers Public Affairs размещала негативные публикации о Соросе, который критиковал соцсеть. Пиарщики выяснили, что миллиардер финансировал нескольких членов организации Freedom from Facebook. После этого в Definers, как говорит Шрейдж, подготовили документы и распространили их в прессе, чтобы показать, что негативные публикации против Facebook были не просто стихийным массовым движением. Ответственность за найм Definers Public Affairs Шрейдж возложил на себя, уточнив, что другие руководители, в том числе Марк Цукерберг, надеялись, что вице-президент по коммуникациям справится с работой без проблем и скандалов.Ранее The New York Times опубликовала расследование о Facebook, в котором, в частности, утверждается, что компания заказывала публикации о недостатках конкурентов в IT-индустрии, чтобы отвлечь внимание от собственных скандалов, в частности, о сотрудничестве с Cambridge Analytica и об использовании платформы российскими троллями для вмешательства в избирательную кампанию США. Заказные материалы выходили на небольшом порталеK Network, на который потом ссылались крупные консервативные издания. Для подобных публикаций Facebook привлек консалтинговую компанию Definers Public Affairs.