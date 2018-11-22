Руководство Госфильмофонда подозревают в нецелевом использовании 325 млн рублей

Руководители Госфильмофонда стали фигурантами двух уголовных дел, связанных с подозрением на нецелевое использование бюджетных средств в размере 325 млн руб.
Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного.
Материалы прокурорской проверки были направлены в Следственный комитет. Было установлено, что подрядчику были выплачены 9 млн руб. за невыполненные работы. Прокуроры также выяснили, что чиновники Госфильмофонда приняли фактически невыполненные работы по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности сооружений, где постоянно находится большое число людей, на общую сумму 2 млн руб. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество» в отношении подрядчиков и статье «халатность» в отношении должностных лиц Госфильмофонда.Бюджетные средства выделялись и расходовались в период 2014-2017 годов.