Close

Госдума РФ заморозила накопительную часть пенсии до 2021 года

22.11.2018

Госдума в третьем чтении приняла закон, замораживающий накопительную часть пенсии до 2021 года.

Соответствующий документ опубликован на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что новые меры не «уменьшат объем пенсионных прав» застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, потому что 16% индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняются. Накопительная часть — 6% — не будет формироваться, а все деньги пойдут на страховую часть пенсий. Эти средства выплачиваются пенсионерам в настоящее время.

Впервые накопительную часть пенсии в Госдуме заморозили в 2014 году, после этого каждый год «заморозка» продлевалась.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.