Суд арестовал устроившего пожар в редакции ФАН

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадима Лифшица, обвиняемого в поджоге редакции «Федерального агентства новостей» (ФАН).

Об этом сообщается в Telegram объединенной пресс-службы судов города. Лифшица арестовали до 9 января 2019 года. Сообщается, что он признал свою вину, при этом просил домашний арест. Как полагает следствие, Вадим Лифшиц и другие лица вступили в преступный сговор, распределив между собой роли в совершении преступления, согласно которым Лифшиц должен был координировать действия исполнителей и указать место непосредственного поджога.