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Суд арестовал устроившего пожар в редакции ФАН

22.11.2018

Приморский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадима Лифшица, обвиняемого в поджоге редакции «Федерального агентства новостей» (ФАН).

Об этом сообщается в Telegram объединенной пресс-службы судов города. Лифшица арестовали до 9 января 2019 года. Сообщается, что он признал свою вину, при этом просил домашний арест. Как полагает следствие, Вадим Лифшиц и другие лица вступили в преступный сговор, распределив между собой роли в совершении преступления, согласно которым Лифшиц должен был координировать действия исполнителей и указать место непосредственного поджога.

9 октября в Петербурге подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которая находится в бизнес-центре «Ильич» в Приморском районе. Преступники разбили окно камнем и устроили пожар при помощи зажигательной смеси. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием.

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